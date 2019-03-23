Известная британская актриса Эмилия Кларк призналась, что в достаточно молодом возрасте ей пришлось перенести кровоизлияние в мозг, и случилось это на съемочной площадке "Игры престолов", передает Day.Az со ссылкой на "Российский Диалог".

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен рассказала, что ей пришлось пережить во время инсульта.

Несмотря на то, что несчастье со знаменитой актрисой имело место быть еще в 2011 году, 32-летняя звезда даже спустя 8 лет после этого, не может говорить спокойно о произошедшем.

Как вспоминает актриса, это был очередной день съемок, она былf уставшая. Давал о себе знать стресс, вызванный нагрузками на площадке. Чтобы хоть как-то отвлечься, актриса отправилась в спортзал, но в раздевалке ей стало плохо.

Кларк почувствовала головокружение и сильную головную боль и едва не потеряла сознание.

Она рассказала, что боль "стреляла", колола, стискивала и усиливалась. И актриса вдруг поняла, что ее мозг поврежден и с ним происходит что-то не то.

Актриса была срочно госпитализирована. После проведенных исследований выяснилось, что у звезды субарахноидальное кровоизлияние.

Это опасная форма инсульта. При нем более трети пациентов не выживают.