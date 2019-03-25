Каким был концерт Элариза в Хьюстоне? - ВИДЕО
25 марта 2019 13:36 326
Элариз Мамедоглу стал специальным гостем на праздновании Новруза в Хьюстоне (США).
Как сообщает Day.Az, 23 марта певец исполнил азербайджанские песни для соотечественников, проживающих в Америке. Как можно увидеть в видео с празднования Новруз байрамы в Хьюстоне, выступление азербайджанского певца было положительно встречено гостями мероприятия, которые весело танцевали под родные мотивы.
Напомним, что получивший Грин-карту певец уже некоторое время проживает в США. В соцсетях певец делится фотографиями с улиц Нью-Йорка и других городов Америки, рассказывает о своей жизни.
Добавим, что жена Элариза, Гульнара ханум, выиграла Грин-карту в 2017 году, после чего семья переехала в США.
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Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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