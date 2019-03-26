Джастин Бибер объявил о приостановке своей концертной деятельности на неопределенное время.

"Я провел в концертных турах всю свою жизнь, однако во время последнего турне я чувствовал себя несчастным. Вы [поклонники] приходите на мои концерты, чтобы зарядиться энергией, но я не мог поделиться ею с вами", - отметил он в своем Instagram. "Музыка очень важна для меня, - продолжил певец, - но семья и здоровье для меня на первом месте. Я вернусь со сногсшибательным альбомом как можно скорее".

Причиной временного ухода со сцены, как отметил Бибер, послужили семейные проблемы. "Я намерен разрешить ряд вопросов, чтобы сохранить брак и стать таким отцом, каким хочу быть", - подчеркнул он.

Бибер получил известность в 2008 году в возрасте 14 лет, когда его мать начала загружать в сеть видеоролики с песнями сына. На данный момент Бибер продал около 100 млн копий своих пластинок, он является обладателем премии Grammy и автором таких хитов, как One Time, Baby и Believe. В его активе также 18 наград MTV Europe Music Awards, что является рекордом для одного музыканта.

Последний мировой тур Бибера под названием Purpose начался в марте 2016 года и принес исполнителю более $160 млн. По версии журнала Forbes, Бибер на данный момент занимает одну из верхних строчек в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет.

В июле 2018 года 24-летний Бибер обручился с племянницей американского актера и режиссера Алека Болдуина - 21-летней моделью Хейли Болдуин, в сентябре они поженились.