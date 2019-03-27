Звезда отечественного шоу-бизнеса, заслуженная артистка Азербайджана Ройа Айхан преподнесла незабываемый подарок к празднику Новруз азербайджанцам, проживающим в Дубае (ОАЭ), сообщили Trend организаторы концерта, передает Day.Az.

К концерту в Дубае артистка тщательно готовилась - собрала бэнд с участием молодых музыкантов, отрепетировала двухчасовую программу, состоящую из самых популярных её песен. Возможно, поэтому зрители, собравшиеся на площади в очень модном дубайском районе City Walk, встречали каждую песню бурными овациями и радостными криками, напевая вместе с Ройей любимые мотивы. Послушать Ройю пришли и азербайджанцы, которые прилетели из Баку в Дубай отдохнуть на праздники.

"Это совсем другие ощущения - присутствовать на концерте своей соотечественницы в чужой стране!", - признавались они после. Также среди слушателей концерта было немало туристов и местных жителей.

Ройа была в тот день не одна на сцене - концерт вел известный радиоведущий Раван Багиров. Он поздравил собравшихся с праздником Новруз, отметив, что проведение мероприятия "Дни Азербайджана в Дубае" становится доброй традицией. Также публику порадовал своей музыкой DJShock со своей маленькой дочкой DJMishelle.

Сама Ройа Айхан не скрывала волнения, но как только певица вышла на сцену, все переживания остались позади. На концерте было все - и лучшие песни, и общение с публикой, и шутки, и танцы с гостями, и селфи на память. Несмотря на усталость после программы, певица никому не отказывала в желании сфотографироваться на память.