Легендарный хит Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" прозвучал на азербайджанском языке в исполнении народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой.

Как сообщает Day.Az, музыку к песне написал Раймонд Паулс, слова - Андрей Вознесенский, на азербайджанский же язык песню перевел поэт Вахид Азиз.

Добавим, что данная композиция - одна из любимых у Фидан Гаджиевой, и певица не раз исполняла ее в оригинальной версии.

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Н. Гасымова