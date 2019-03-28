Легендарный хит "Миллион алых роз" на азербайджанском языке - ВИДЕО
28 марта 2019 10:28 204
Легендарный хит Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" прозвучал на азербайджанском языке в исполнении народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой.
Как сообщает Day.Az, музыку к песне написал Раймонд Паулс, слова - Андрей Вознесенский, на азербайджанский же язык песню перевел поэт Вахид Азиз.
Добавим, что данная композиция - одна из любимых у Фидан Гаджиевой, и певица не раз исполняла ее в оригинальной версии.
Нажмите на видео для просмотра:
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
27 марта 19:25 1 143
Феерический концерт Ройи в Дубае - ФОТО
26 марта 15:17 2 262
Известный певец покидает сцену
25 марта 13:36 5 507
Каким был концерт Элариза в Хьюстоне? - ВИДЕО
23 марта 21:47 1 255
В Сеть слили спойлеры нового сезона «Игры престолов»
23 марта 11:14 2 168
Звезда "Игры престолов" сделала шокирующее признание
22 марта 12:32 6 357
Гусейн Гасанов разыграл «гелик» в İnstagram и разозлил всех - СКАНДАЛ
-
27 Мар. 14:40 7 942
-
27 Мар. 12:56 6 455
-
27 Мар. 21:44 6 149
-
27 Мар. 13:53 4 681
-
27 Мар. 11:49 4 608