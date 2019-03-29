Известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев решил раскрыть некоторые факты, касающиеся смерти короля поп-музыки Майкла Джексона и высказал свое мнение относительно обвинений американского певца в педофилии.

Как сообщает Day.Az, экстрасенс написал на своей странице в Instagram, что последние дни ему очень много вопросов задают насчет Майкла Джексона.

"Основные вопросы заключается в том, что он на самом деле жив и просто скрывался от публики, второй вопрос - на самом деле ли он был педофилом. Вначале хочу вам признаться, что сам тоже очень люблю творчество Майкла Джексона и всегда буду любить. Он, к сожалению, не жив и не скрывался. А что касается педофилии - могу вам так сказать: он никого не изнасиловал. Но есть "но", у него на самом деле были сексуальные и психические отклонения, пусть Всевышний простит его грехи. Его творчество и все его клипы со смыслом. Майкл всегда будет в моем сердце", - написал Рзаев.

Н. Гасымова