Популярный певец Мири Юсиф в настоящее время активно готовится к сольному концерту, который пройдет 7, 8 и 9 июля на сцене "Зеленого театра". Несмотря на загруженность, он всегда находит время для своих фанатов, часто общаясь с ними в своеобразной форме. Так вот, на днях певец решил "замутить авантюру" и обратился к своим подписчикам в Instagram с вопросом: "Какую песню из моего репертуара вы больше всего хотели бы услышать на предстоящем концерте?". Подписчики не упустили возможности поделиться любимыми песнями и начали активно отвечать певцу в Direct, а Мири Юсиф не оставил без внимания любовь и преданность фанатов и принялся делиться пожеланиями в Stories... И пошло перечисление песен, написанных в разные годы... Кому-то нравятся все, кому-то больше по душе старые песни... Писали и из Тебриза, и из тех уголков Азербайджана, где ждут артиста с концертом - одним словом, каждый из подписчиков нашел, что сказать и чем поделиться. Возможно, столь интенсивное интерактивное общение с публикой поможет артисту в подготовке программы предстоящего концерта.

Но то было лишь начало - спустя пару дней Мири Юсиф обрадовал своих фанатов новой песней, презентовав на своем YouTube-канале песню "Ruzigar". Музыку к ней сочинил сам исполнитель, а слова принадлежат Фидан Ахундовой.

Мири Юсиф остался верен себе - он вновь поет о невозможности счастья, об упущенных возможностях, но все же успокаивает себя надеждой, что "Bu dünyada bir tək ölümə çarə yox" ("Ничего нельзя сделать только со смертью"). Эта фраза многим пришлась по душе - подписчики в YouTube-комментариях написали об этом, настойчиво требуя при этом клипа на новую песню. Однако сам певец ничего не комментирует - возможно, в ближайшем будущем фанатов ждет еще один сюрприз.

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Н. Гасымова