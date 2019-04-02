Мадонна выступит на "Евровидении-2019" за эту сумму
2 апреля 2019 09:00 334
Мадонна выступит на "Евровидении-2019". За свое выступление американская поп-певица получит один миллион долларов. Гонорар ей выплатит израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс, передает издание "Известия".
Адамс решил пригласить Мадонну, когда получил предложение от Израильской корпорации телерадиовещания (IPBC) стать партнером конкурса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Международный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
1 апреля 16:21 778
Мири Юсиф презентовал новую песню - ВИДЕО
1 апреля 00:46 1 269
Самые крепкие пары Голливуда
29 марта 16:37 3 843
Экстрасенс Зираддин Рзаев заступился за Майкла Джексона - ФОТО
28 марта 15:02 1 517
Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок - ВИДЕО
28 марта 10:28 3 614
Легендарный хит "Миллион алых роз" на азербайджанском языке - ВИДЕО
-
1 Апр. 12:33 10 624
-
1 Апр. 12:26 9 990
-
1 Апр. 17:58 9 809
-
1 Апр. 17:01 8 422
-
1 Апр. 22:54 7 766