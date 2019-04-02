Мадонна выступит на "Евровидении-2019". За свое выступление американская поп-певица получит один миллион долларов. Гонорар ей выплатит израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс, передает издание "Известия".

Адамс решил пригласить Мадонну, когда получил предложение от Израильской корпорации телерадиовещания (IPBC) стать партнером конкурса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Международный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.