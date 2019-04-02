Вчера Дженнифер Лопес появилась на премьере нового сезона своего шоу "Мир танца".

Как передает Day.Az со ссылкой на Elle, звезда, как и обычно, выглядела безупречно, однако впервые на нее обрушилась критика со стороны поклонников. Джей Ло всегда следила за своей фигурой, правильно питалась и рассказывала подписчикам об интенсивных тренировках - надо признать, в дисциплине ей нет равных.

Правда, как заметили фанаты звезды, в последнее время она заметно поправилась. Многие уверены - все из-за того, что певица счастлива в отношениях с Алексом Родригесом, а он любит ее в любой физической форме. Другие же возмущены, ведь Лопес для них является самой серьезной мотивацией на пути к идеальному телу.

Для премьеры Дженнифер выбрала ультракороткое белое платье с открытыми плечами. Наряд подчеркивали накачанные ноги, которые, как отметили поклонники Лопес, все же не такие стройные, как раньше. Образ певица дополнила босоножками на высоком каблуке и ярким макияжем.