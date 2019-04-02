Хабиб сравнил Конора с ревнивой женой - ВИДЕО
2 апреля 2019 15:10 238
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами Плехановского университета в Москве прокомментировал заявление Конора Макгрегора о завершении спортивной карьеры, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
- Завтра он напишет, что возвращается, и все СМИ будут писать об этом. Он для этого и закинул это всё, и с UFC у него не получилось договориться. Это такая чисто пиар-политика, - рассказал Нурмагомедов.
Он также отметил, что UFC грамотно подходит к ведению переговоров с каждым из бойцов, а делать это с организацией очень непросто.
- Это как ревнивая жена сказала: "Я ухожу", - добавил боец из Дагестана.
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