Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами Плехановского университета в Москве прокомментировал заявление Конора Макгрегора о завершении спортивной карьеры, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Завтра он напишет, что возвращается, и все СМИ будут писать об этом. Он для этого и закинул это всё, и с UFC у него не получилось договориться. Это такая чисто пиар-политика, - рассказал Нурмагомедов.

Он также отметил, что UFC грамотно подходит к ведению переговоров с каждым из бойцов, а делать это с организацией очень непросто.

- Это как ревнивая жена сказала: "Я ухожу", - добавил боец из Дагестана.

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