Известная российская певица Анна Семенович сняла в своем новом клипе на песню "Хочешь" азербайджанца, участника команды КВН "РУДН University" Шевги Ахадова.

За короткое время ролик звезды просмотрел один миллион пользователей YouTube, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Ура, за сутки мой новый клип набрал миллион просмотров. Мне очень приятно, что наша работа вам нравится. Я так хотела вас повеселить, что терпела 17-часовой съемочный день. Благодарна всем своим друзьям", - написала Семенович.

Главные роли в клипе исполнили Анна Семенович, Роза Сябитова, Стас Дужников и Шевги Ахадов, передает Day.Az.

Анна Семенович - российская актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы "Блестящие".

Шевги Ахадов родился и вырос в Баку, но на данный момент живет и работает в Москве. Помимо участия в КВН, он также ведет свой блог, в котором делится юмористическими роликами, затрагивая разные житейские проблемы. Также принимает участие в различных культурных и светских мероприятиях.

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