Известный азербайджанский исполнитель Элариз Мамедоглу приобрел себе квартиру в центре Бруклина.

Как сообщает Day.Az, прежде чем отправиться в Америку, певец попросил своих друзей-земляков помочь ему приобрести квартиру. В этом Мамедоглу признался во время своего интервью азербайджанской ведущей Айнур Талыбовой, проживающей уже несколько лет в США. Она выложила ролик с участием исполнителя на своем канале в YouTube.

"Я решил сначала приобрести квартиру, чтобы было, где жить. Когда мы с супругой прилетели в США, прибыли в пустой дом. В нашей квартире не было ничего. Друзья помогли нам - принесли разные вещи. Это было очень трудно, но ожидаемо. Мы уже больше двух месяцев здесь, и сейчас у нас, можно сказать, все наладилось", - признался Мамедоглу.

Все американские друзья, по словам певца, узнав о его приезде в Америку, сразу же стали ему звонить, приглашать на свои торжества. Мамедоглу не только выступает в азербайджанском ресторане в Бруклине, но еще поет на свадьбах, знаменательных событиях своих земляков.

Напомним, что недавно в Хьюстоне прошел концерт с его участием.

Н. Гасымова

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