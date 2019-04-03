Участница телевизионного вокального проекта "Голос" на Первом канале (Россия), азербайджанская исполнительница Айгюн Тагиева работает над новыми композициями, сообщила Trend певица, передает Day.Az.

"Я обратилась к московским аранжировщикам, мы работаем над несколькими композициями. В большинстве случаев я исполняю кавер-версии в обработке, или новой интерпретации, но сейчас уже подготавливаю новые треки. Из них одна песня будет на азербайджанском языке, другая - на русском", - сказала Тагиева.

Певица не так часто появляется на телеэкранах, и связывает это со своим характером, и тем, что хочет представить вниманию зрителей качественную работу.

"Наверное, это связано с характером, так как я не особенно стремлюсь в наш шоу-бизнес. Думаю, лучше ничего не делать, чем сделать, что-то лишь бы", - добавила Тагиева.

Вспоминая свое участие в проекте "Голос" Тагиева отмечает, что ни о чем не сожалеет.

"Ни о чем не жалею, и если бы был предоставлен еще один шанс для участия в проекте, то я бы его использовала. То, что мне дал проект "Голос" - это практика. Как бы банально это не звучало, но главное участие", - говорит певица.

Айгюн Тагиева мать троих сыновей, и по ее словам, если кто-то из детей выберет профессию, связанную с музыкой, она всегда их поддержит.

"Старший сын - пианист, у среднего - прекрасный слух, он хорошо поет. Дети, которые выросли в музыкальной семье, не могут не петь. Я всегда своих детей воспитываю так, что они всегда могут рассчитывать на мою поддержку, вне зависимости от выбора профессии. Какую бы сферу они не выбрали - это будет их выбор", - отметила Айгюн Тагиева.

Говоря о своем образе, и стиле, который певица часто меняет, Айгюн Тагиева подчеркнула, что не обращается к помощи стилистов.

"Я всегда была сама себе визажистом и стилистом. У меня хороший вкус, я умею подобрать одежду, макияж, и люблю меняться", - сказала Тагиева.