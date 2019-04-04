Победительницей национального конкурса красоты "Красавица Азербайджана 2019" стала выпускница Азербайджанского государственного экономического университета Мелиса Нуриева.

На данный момент девушка работает по диплому - экономистом в государственном учреждении, но также занимается модельным бизнесом и актерской деятельностью.

Как отметила в интервью Sputnik Азербайджан Нуриева, до сих пор она уже принимала участие во многих международных конкурсах красоты за границей, но нигде это не афишировала, передает Day.Az.

"По профессии я - экономист и на данный момент работаю по своей специальности. Одновременно также, когда приглашают, работаю актрисой и моделью. Снималась в клипах многих известных исполнителей. К сожалению, моделям в Азербайджане очень мало платят, поэтому редко соглашаюсь на предложения", - сказала Нуриева.

Поучаствовать в национальном проекте "Красавица Азербайджана" ее уговорили друзья, и Нуриева об этом не пожалела. В конкурсе участвовало очень много девушек, а в финал прошли лишь 13 красавиц. По словам Нуриевой, каждая из них была достойна победы, но члены жюри, в состав которого входили известные личности страны - модели, дизайнеры, актеры - выбрали именно ее.

"Для меня это было неожиданностью. Я не могу сказать, чем отличаюсь от других девушек, но думаю, члены жюри увидели во мне что-то, раз выбрали лучшей. Мои друзья и коллеги были очень рады за меня. К сожалению, не все могут принимать победу других людей: мне поступили и поздравительные, и негативные комментарии. Но я спокойно отношусь к критике. Вкусы у всех разные", - сказала Нуриева.

Модель намерена продолжать совмещать три профессии. Она готова представлять страну за рубежом, однако уезжать отсюда навсегда не собирается, так как в Азербайджане у нее любимые работа и семья.

Напомним, что победа девушки вызвала бурные обсуждения в соцсетях.