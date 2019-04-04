Ани Лорак обнародовала видео, которое заинтриговало ее многочисленных поклонников. Популярная певица сообщила о том, что через две недели будет "новая жизнь", передает Day.Az со ссылкой на dni.ru.

После того как стало известно о проблемах в семейной жизни Ани Лорак, за которыми последовал развод, к жизни певицы приковано повышенное внимание поклонников и СМИ. Одна из самых привлекательных и голосистых исполнительниц, пережив расставание с мужем, с головой ушла в работу. Ани Лорак гастролирует с грандиозным шоу Diva по российским городам. Между выступлениями артистка умудряется сниматься, причем делает это со своей маленькой дочерью Софией. А еще записывает и презентует песни.

Недавно Ани представила композицию "Сон", которую поклонники считают автобиографической. В ней есть такие слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно..." Говорят, именно из-за измены мужа Ани Лорак подала на развод.

А теперь - новая интрига. На своей официальной странице в Instagram артистка написала: "Две недели до новой жизни".

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