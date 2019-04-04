У меня свои волосы, участвующая в конкурсе красоты девушка не должна быть искусственной. Я не делала ни одной эстетической операции. Я просто боюсь этого.

Об этом заявила победительница конкурса "Красавица Азербайджана - 2019" Мелиса Нуриева, будучи гостьей прямого эфира портала Lent.az.

"Все пишут комментарии со стороны. Я никого не осуждаю, сегодня все подвергаются эстетическим процедурам. На этом фоне, видя у кого-то длинные волосы, люди сразу же решают, что они нарощенные. Я с уважением отношусь к людям, которые что-то утверждают, не зная правду. В конкурсе красоты должны участвовать девушки с естественной внешностью. На конкурсе все должно дополнять друг друга. Кто-то из жюри принимал во внимание мой рост, кто-то - походку", - говорит М.Нуриева.

По словам девушки, выборы проходили справедливо.

"Голосование не было сфальсифицированным, все проходило прозрачно. Людям кажется, что продвинуться можно только за деньги. Я не сталкивалась на конкурсе с подобными случаями. У меня другая профессия, а работа моделью - мое хобби. Выбранные до меня красавицы, также подвергались критике", - сказала девушка.