Скандальная «Красавица Азербайджана-2019»: У меня все натуральное
У меня свои волосы, участвующая в конкурсе красоты девушка не должна быть искусственной. Я не делала ни одной эстетической операции. Я просто боюсь этого.
Об этом заявила победительница конкурса "Красавица Азербайджана - 2019" Мелиса Нуриева, будучи гостьей прямого эфира портала Lent.az.
"Все пишут комментарии со стороны. Я никого не осуждаю, сегодня все подвергаются эстетическим процедурам. На этом фоне, видя у кого-то длинные волосы, люди сразу же решают, что они нарощенные. Я с уважением отношусь к людям, которые что-то утверждают, не зная правду. В конкурсе красоты должны участвовать девушки с естественной внешностью. На конкурсе все должно дополнять друг друга. Кто-то из жюри принимал во внимание мой рост, кто-то - походку", - говорит М.Нуриева.
По словам девушки, выборы проходили справедливо.
"Голосование не было сфальсифицированным, все проходило прозрачно. Людям кажется, что продвинуться можно только за деньги. Я не сталкивалась на конкурсе с подобными случаями. У меня другая профессия, а работа моделью - мое хобби. Выбранные до меня красавицы, также подвергались критике", - сказала девушка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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