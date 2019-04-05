Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Billboard.

По данным портала, в настоящее время Джаггер чувствует себя хорошо, но все еще находится под надзором врачей.

Как отмечается, музыканта могут выписать из больницы через неделю.

При этом Джаггера прооперировали в одной из клиник американского города Нью-Йорк.