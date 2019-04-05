Мик Джаггер перенес операцию на сердце
5 апреля 2019 09:09 185
Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Billboard.
По данным портала, в настоящее время Джаггер чувствует себя хорошо, но все еще находится под надзором врачей.
Как отмечается, музыканта могут выписать из больницы через неделю.
При этом Джаггера прооперировали в одной из клиник американского города Нью-Йорк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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