Аккаунты известной турецкой певицы Айнура Айдына в социальных сетях были взломаны хакерами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, хакеры распространили личные сообщения, эротические фото и видео певицы.

Day.Az представляет некоторые фото и видео певицы, украденные хакерами.

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