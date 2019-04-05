Хакеры взломали аккаунты певицы Айнур, распространены эротические кадры и сообщения - ФОТО - ВИДЕО
5 апреля 2019 11:50 127
Аккаунты известной турецкой певицы Айнура Айдына в социальных сетях были взломаны хакерами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, хакеры распространили личные сообщения, эротические фото и видео певицы.
Day.Az представляет некоторые фото и видео певицы, украденные хакерами.
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