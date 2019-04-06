В Москве в Crocus City Hall прошла II церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" - самого яркого музыкального события. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе организаторов проекта. Премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года.

Победителей второй музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" выбрали зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса.

Победители премии:

Лучший певец - Сергей Лазарев

Лучшая певица - LOBODA

Лучшая группа - Artik & Asti

Коллаборация года - Валерия & Егор Крид "Часики"

Лучшая песня - Дима Билан "Молния"

Лучший клип - Филипп Киркоров "Цвет настроения синий"

Лучший альбом - Мари Краймбрери "Переобулась"

Лучшее шоу - Ани Лорак "DIVA"

Артист года - Филипп Киркоров

Специальная номинация радиостанции ЖАРА FM "Digital-проект года" - HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров)

Специальная номинация журнала Cosmopolitan "Ты просто COSMO" - Ольга Бузова

Специальная номинация журнала ЖАРА Magazine "Хит года" - Тима Белорусских "Мокрые кроссы"

Специальная номинация ВКонтакте "Прорыв года" - Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы)

Специальная номинация "Хип-хоп легенда" - Децл

Основатели и создатели музыкальной премии нового формата "ЖАРА Music Awards" - народный артист Азербайджан, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), медиа-продюсеры - Сергей Кожевников и Григорий Лепс.

На церемонии выступили: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Валерия, Любовь Успенская, Диана Арбенина, Глюк'oZa, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, Дима Билан, Rauf & Faik, EMIN, Николай Басков, MARUV, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Мари Краймбрери, Александр Панайотов и другие.

Вниманию зрителей было представлено фантастическое шоу.

Отметим, что 4 апреля 2020 года в Crocus City Hall состоится III ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards".