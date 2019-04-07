"Я заболел, поэтому вынужден перенести два концерта в Твери и в Рыбинске. Не грустите - "Я вернусь!" P.S. Мед и малина имеются. Всем здоровья!" - сообщил музыкант.

Девятнадцатого марта Леонтьеву исполнилось 70 лет. В прошлом году он отменил два концерта на фестивале "Новая волна" из-за пневмонии. До этого певец уже отменял выступления из-за плохого самочувствия. В июне он не смог выступить в Туле из-за гипертонии. Тогда Леонтьев заверил, что произошедшее было "разовым случаем".