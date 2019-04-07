Валерий Леонтьев отменил концерты - ПРИЧИНА
7 апреля 2019 12:03 346
Российский певец Валерий Леонтьев сообщил о переносе двух концертов в рамках своего гастрольного тура "Я вернусь" из-за болезни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Свой диагноз артист не раскрыл.
Девятнадцатого марта Леонтьеву исполнилось 70 лет. В прошлом году он отменил два концерта на фестивале "Новая волна" из-за пневмонии. До этого певец уже отменял выступления из-за плохого самочувствия. В июне он не смог выступить в Туле из-за гипертонии. Тогда Леонтьев заверил, что произошедшее было "разовым случаем".
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