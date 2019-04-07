Стало известно имя очередной знаменитости, которая выступит в Баку в рамках гонок "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, гостьей Баку на этот раз станет известная американская хип-хоп-певица Карди Би. Ее концерт состоится 28 апреля.