Карди Би выступит в Баку - ФОТО
7 апреля 2019 11:37 316
Стало известно имя очередной знаменитости, которая выступит в Баку в рамках гонок "Формулы-1".
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, гостьей Баку на этот раз станет известная американская хип-хоп-певица Карди Би. Ее концерт состоится 28 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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