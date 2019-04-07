Трагедия в семье азербайджанского певца - ФОТО
7 апреля 2019 12:41 751
В семье азербайджанского певца Мурада Арифа произошла трагедия.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, скончался отец музыканта. Об этом он написал в соцсети.
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