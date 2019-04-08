Скончалась известная голливудская актриса - ФОТО
8 апреля 2019 08:22 84
Американская актриса Роберта Хайнс скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
По данным издания, актриса умерла в своем доме в американском городе Делрей-Бич.
Как отмечается, представители Хайнс подтвердили эту информацию.
При этом причина смерти актрисы пока неизвестна.
Роберта Хайнс родилась 19 августа 1929 года в Торонто. За свою карьеру они сыграла во многих фильмах и телесериалах. Хайнс наиболее известна благодаря фильмам "Возвращение в рай", "Человек из Небраски" и "Оружие ярости".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!