Закулисные кадры от азербайджанского участника "Евровидения 2019" - ВИДЕО
На сайте Международного конкурса "Евровидение" представлены эксклюзивные закулисные кадры съемок клипа на конкурсную песню "Truth" ("Правда") представителя Азербайджана Чингиза Мустафаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Клип Чингиза Мустафаева был презентован 8 марта и за прошедшее время собрал более миллиона просмотров.
Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать").
Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения 2019" под номером 18.
Чингиз Мустафаев - 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).
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