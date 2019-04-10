Азербайджанская певица выходит замуж
10 апреля 2019 16:14 913
Азербайджанская певица Мина Гусейнова планирует создать семью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, об этом она заявила на передаче "Hər şey daxil" .
"В моей жизни есть один человек. У нас серьезные отношения. Наши семьи знают об этом. И нет запрета быть певицей. Они знают, какой я человек. Поэтому не будут запрещать мне быть певицей", - сказала Мина.
На эти слова певицы продюсер Толик заметил: "Если это тот, кого я знаю, то после свадьбы тебе будет сложно. Так как он скажет, чтобы ты сидела дома".
Отметим, что Мина запомнилась многим после участия в проекте "Голос Турции".
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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