Азербайджанская певица Мина Гусейнова планирует создать семью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, об этом она заявила на передаче "Hər şey daxil" .

"В моей жизни есть один человек. У нас серьезные отношения. Наши семьи знают об этом. И нет запрета быть певицей. Они знают, какой я человек. Поэтому не будут запрещать мне быть певицей", - сказала Мина.

На эти слова певицы продюсер Толик заметил: "Если это тот, кого я знаю, то после свадьбы тебе будет сложно. Так как он скажет, чтобы ты сидела дома".

Отметим, что Мина запомнилась многим после участия в проекте "Голос Турции".

Н. Гасымова