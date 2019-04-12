Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова резко осудила халатное отношение и поведение директора школы №162 Севиндж Аббасовой.

Как передает Day.Az, в эфире одной из телепередач артистка снова выразила свое отношение к случившемуся, сказав, что не может спать уже три дня.

"Я не могу заснуть ночами из-за смерти ребенка. Мы - народ, который выходил на улицы 20 января - как мы стали такими озлобленными, жестокими друг к другу? Все это влияет на меня", - сказала Дадашева.

По ее словам, директор школы должен понести наказание. "Она выходит и говорит, что ребенок из невоспитанной семьи. Если ты людям такое говоришь, то что ты наговорила ребенку, что девочка свела счеты с жизнью? Я месяц не смогу прийти в себя", - добавила Дадашева.

Отметим, что сегодня решением министра образования Джейхуна Байрамова директор школы номер 162, где совершила самоубийство ученица Элина Гаджиева, Севиндж Аббасова, ее заместитель и школьный психолог были уволены. Ведется следствие.