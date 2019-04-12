Бриллиант Дадашева - директору школы №162: Что ты наговорила девочке, что довела ее до смерти?
Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова резко осудила халатное отношение и поведение директора школы №162 Севиндж Аббасовой.
Как передает Day.Az, в эфире одной из телепередач артистка снова выразила свое отношение к случившемуся, сказав, что не может спать уже три дня.
"Я не могу заснуть ночами из-за смерти ребенка. Мы - народ, который выходил на улицы 20 января - как мы стали такими озлобленными, жестокими друг к другу? Все это влияет на меня", - сказала Дадашева.
По ее словам, директор школы должен понести наказание. "Она выходит и говорит, что ребенок из невоспитанной семьи. Если ты людям такое говоришь, то что ты наговорила ребенку, что девочка свела счеты с жизнью? Я месяц не смогу прийти в себя", - добавила Дадашева.
Отметим, что сегодня решением министра образования Джейхуна Байрамова директор школы номер 162, где совершила самоубийство ученица Элина Гаджиева, Севиндж Аббасова, ее заместитель и школьный психолог были уволены. Ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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