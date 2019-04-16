Новость о том, что популярный певец, заслуженный артист Азербайджана Мири Юсиф готовит для своих поклонников яркий трехдневный праздник - 7, 8, 9 июня на сцене "Зеленого театра" состоится сольный концерт артиста, заставила весь отечественный шоу-бизнес вновь заговорить о востребованности молодого артиста и несказанно обрадовала фанатов, уже успевших изрядно соскучиться по "живому" общению со своим кумиром, ведь последний раз с ним они встречались в июле прошлого года в том же "Зеленом театре".

Новый концерт, который осуществляется при организационной поддержке SS-production, обещает стать главным событием года в отечественном шоу-бизнесе.

Как сообщает Day.Az, вчера на Instagram-странице SS-production появилось трогательное видео, на котором Мири Юсиф рассказывает о важных в своем творчестве составляющих, отвечает на вопросы, что для него значат публика, творчество, песня и трехдневный сольный концерт.

О самом процессе подготовки к предстоящему шоу сам артист делится на собственной странице в Instagram. Там он еще интригует новостями о готовящейся программе. Мири Юсиф хочет порадовать собравшихся и новыми песнями - на концерте, помимо всеми любимых хитов, артист исполнит новые, один из которых - "Ruzigar".

Отметим, что плейлист данного концерта Мири Юсиф формирует вместе со своими фанатами, которые высказывают свои пожелания на его странице в Instagram и на официальных страницах в соцсетях. Так что, никто не останется обиженным - каждый услышит свою любимую песню в исполнении Мири Юсифа.

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Н. Гасымова