На певцов Руфата Ахундова и Рашада Ильясова подали в суд за нецензурные выражения, использованные ими в эфире телеканала "Space".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в жалобе содержится требование применить в их отношении санкции в рамках статьи 148 УК АР (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или при массовом распространении).

Дата предварительного заседания пока не известна. Дело будет рассмотрено в суде Ясамальского района под председательством судьи Гюнель Акберли.

Отметим, 5 апреля в эфире передачи "Hər səhər" на телеканале "Space" певец Руфат Ахундов использовал нецензурные выражения во время исполнения песни.

В связи с этим инцидентом НСТР оштрафовал телеканал. В соответствии с Кодексом об административных проступках, с участием руководства канала был составлен протокол о применении штрафа в размере 5-8 тыс.манатов, было принято решение, дело направлено в суд.

Также были применены ограничения на участие в эфире певца Руфата Ахундова.