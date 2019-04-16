Азербайджанского певца выгнали с прямого эфира
16 апреля 2019 13:06 531
Национальный совет по телерадиовещанию запретил азербайджанскому певцу Руфату Ахундову появляться на телевидении за нецензурную брань в программе "Hər səhər".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на redaktor.az, несмотря на запрет, сегодня Руфат Ахундов был гостем программы "Hər şey daxil" на одном из местных телеканалов. Во время эфира его выступление было прервано, вместо этого появилась реклама.
Как сообщил глава аппарата НСТР Асеф Гаджиев, в связи с этим была предпринята незамедлительная реакция и певец был отстранен от эфира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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