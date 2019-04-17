Популярный певец и композитор Брендон Стоун частный гость в Баку, выступал здесь с концертами, участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА", снимал клипы "Радиостанции" и "Строптивая", принимал участие в съемках фильма "ЖАРА". Как говорит певец: "Приезжаю в Баку как к себе домой".

В этот раз он представил музыкальную "Историю одной любви" на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На концерте прозвучали как новые песни, так хорошо знакомые бакинской публике хиты артиста. Специальным гостем вечера стал молодой и талантливый рэпер MARKO, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Широкая публика узнала о музыканте во время его участия в проекте Первого канала "Голос". В 2019 году артист отмечает тридцатилетие карьеры исполнителя и двадцатилетие карьеры автора музыки. Высокое мастерство, эмоциональная глубина и искренность исполнения, великолепный голос широкого диапазона (3,5 октавы) и романтический шарм помогли Брендону Стоуну завоевать популярность во многих странах Европы, Америке и на территории СНГ. Брендон поет на русском, английском, немецком, испанском, французском, иврите и грузинском языках. Он относится к числу тех немногих исполнителей, которые своим ярким талантом и завораживающим голосом сохраняют и обогащают лучшие традиции популярной музыки, привнося в них свою индивидуальность.

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