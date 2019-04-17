Заслуженная артистка Азербайджана Ройа Айхан поделилась на своей странице в Instagram фотографиями в купальнике.

Как сообщает Day.Az, фотографии в стильном слитном купальнике со звездами и в широкополой шляпе привели фанатов в восторг.

Н. Гасымова