Азербайджанская модель Сима Шарафетдинова, известная как живая кукла Барби, намерена принять участие в чемпионате по аэробатике 2019 года в США, несмотря на то, что ее хотели отстранить от участия в соревновании из-за внешности.

Этой новостью модель поделилась на своей странице в Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Шарафетдинова долгое время мечтала принять участие в этом чемпионате и не думала, что когда-то мечта станет реальностью. Из-за того, что она является представительницей прекрасного пола, ей было очень трудно стать пилотом.

"Полгода назад у меня чуть не отняли частную лицензию из-за моей внешности и из-за того, что я - женщина. Но это не сломило меня, а наоборот, сделало еще сильней. Во время моей второй поездки в США мне повезло, что я встретила хороших людей, которые поверили в меня и поддержали. Я полностью готова к чемпионату", - написала Шарафетдинова.

Сима Шарафетдинова более пяти лет живет в Турции. Свою модельную карьеру девушка начала в 15 лет, и была избрана "Красавицей Азербайджана" на одном из местных модельных конкурсов. Она прославилась после участия в турецком модном проекте İşte benim stilim ("Это мой стиль"). По образованию она компьютерный инженер, владеет шестью языками.