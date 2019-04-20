Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом сообщает Associated Press.

Представители артистки подтвердили эту информацию. Чета собирается и дальше "воспитывать сына с любовью". Раскрывать причины расставания они не намерены и просят с уважением относиться к их частной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Адель начала встречаться с Конекки в 2011 году. Спустя год у пары родился сын - Анжело.

Певица и предприниматель поженились на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе в марте 2017-го. Брак с Адель был для Конекки вторым, ранее он уже был женат на стилисте Клэри Фишер. Бизнесмен является соучредителем марки бутилированной воды Life Water в Великобритании. Компания в том числе обеспечивает чистой водой население в нуждающихся странах.

Адель - лауреат "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и премии "Оскар" за саундтрек к фильму бондианы "007: Координаты "Скайфолл"". В 2014 году ее заслуги отметили и на государственном уровне: певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.