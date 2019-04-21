Завершились съемки «Плохих парней-3»
21 апреля 2019 07:56 101
Актер Уилл Смит в инстаграме заявил о завершении съемок третьей части фильма "Плохие парни".
"Съемки закончены", - написал Смит.
К своему посту он также прикрепил фото вместе с Мартином Лоуренсом, который является одним из исполнителей главной роли в картине.
При этом съемки "Плохих парней-3" продлились около трех месяцев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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