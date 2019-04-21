Актер Уилл Смит в инстаграме заявил о завершении съемок третьей части фильма "Плохие парни".

"Съемки закончены", - написал Смит.

К своему посту он также прикрепил фото вместе с Мартином Лоуренсом, который является одним из исполнителей главной роли в картине.

При этом съемки "Плохих парней-3" продлились около трех месяцев.