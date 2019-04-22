Популярная певица Сямра Рагимли, которая представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016", анонсировала на своей странице в Instagram новый проект.

Певица написала, что поклонников ждет нечто грандиозное, и поделилась фото со съемок нового проекта, где предстала в боди и колготках в сеточку.

Добавим, что подобный образ уже можно считать стилем Сямры, которая часто предпочитает сексуальные боди другим нарядам.

Н. Гасымова