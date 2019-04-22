Сямра анонсировала новый проект
22 апреля 2019 11:32 82
Популярная певица Сямра Рагимли, которая представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016", анонсировала на своей странице в Instagram новый проект.
Певица написала, что поклонников ждет нечто грандиозное, и поделилась фото со съемок нового проекта, где предстала в боди и колготках в сеточку.
Добавим, что подобный образ уже можно считать стилем Сямры, которая часто предпочитает сексуальные боди другим нарядам.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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