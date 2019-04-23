Менеджер певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

По ее словам, инцидент произошел за границей.

"Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр", - рассказала Соколова.

В результате ДТП певица получила множество ушибов, но ее жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Соколова выразила надежду, что МакSим скоро сможет сама прокомментировать ситуацию.

Ранее менеджер рассказала, что у певицы нет переломов и тяжелых травм, однако последствия аварии оказались серьезными.

Артистка пробудет в больнице около месяца, концерты перенесены.

По словам Соколовой, инцидент произошел по дороге в аэропорт, певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.