Участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун снимает очередной видеоклип в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на страницу музыканта в Instagram.

Брендон Стоун - частый гость в Баку, выступал здесь с концертами, участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА".

14 апреля музыкант вновь порадовал местных поклонников, его сольный концерт прошел на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. А после концертной программы Стоун приступил к съемкам видеоклипа.

"Снимаем новый клип в Баку, а пока хорошая погода, нужно прогуляться по старому городу", - написал музыкант на своей странице в Instagram.

Напомним, что два предыдущих видеоклипа артиста также сняты в Азербайджане.

В июле 2018 года Брендон Стоун снял в Баку видеоклип на композицию "Строптивая". Съемки проходили на побережье Каспийского моря. Одним из героев клипа стал известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN). Зрители увидели его в образе персонажа Хосе Мамедова (прим.: Хосе Мамедов - образ, созданный артистом для одного из своих клипов).

15 декабря 2018 года Брендон Стоун презентовал видеоклип на композицию "Радиостанции", съемки которого также прошли в Баку, а режиссером выступил - Эмин Мурадов.