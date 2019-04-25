Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, стало известно в четверг на специальной пресс-конференции, которую создатели фильма провели на острове Ямайка.

"Я застрял здесь, в Нью-Йорке, в студии, но я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться ко всему актерскому составу и команде в самом скором времени. Я обещаю вам всем, что прослежу за тем, чтобы 25-е появление мистера Бонда не стало для него легкой прогулкой. Не могу дождаться встречи с вами. Всего хорошего", - заявил Малек в своем специальном видеообращении.

Роль Джеймса Бонда в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. "Я помню, как смотрел [фильмы бондианы] ребенком, они всегда были событием. Выход нового фильма о Бонде был невероятно волнующим. Мы постарались продолжить эту традицию создания картин, которые выделяются на фоне остальных", - сказал актер на пресс-конференции.

Помимо этого, стали известны имена других актеров, которые сыграют в 25-м фильме бондианы. Так, на экранах вновь появятся Леа Сейду в роли доктора Мадлен Свон, Джеффри Райт в роли агента ЦРУ, а Рэйф Файнс продолжит возглавлять MI-6 по сюжету фильма. Также к актерскому составу присоединятся Лашана Линч, ранее снявшаяся в фильме "Капитан Марвел" (Captain Marvel, 2019), Ана де Армас и Билли Магнуссен.

В конце февраля Рами Малек, сыгравший главную роль в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера, получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер". Картина также была отмечена за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука, став лидером по числу статуэток, полученных на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, и самой кассовой биографической лентой в истории.

Актер родился в Каире в семье православных христиан-коптов. В 1978 году они переехали в США, где спустя некоторое время обосновались в Лос-Анджелесе. В 2003 году Рами окончил факультет искусств университета Эвансвилла в штате Индиана, получив степень бакалавра. Затем он перебрался в Голливуд, где некоторое время работал разносчиком пиццы и сотрудником небольшого восточного ресторана, в котором готовил традиционные арабские шаурму и фалафель.

К настоящему времени о британском шпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд.

В четырех последних фильмах бондианы роль агента 007 исполнил британский актер Дэниэл Крэйг. Помимо Крэйга, суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.