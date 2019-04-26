Стали известны гонорары главных звезд «Мстителей»
26 апреля 2019 09:11 97
Портал Just Jared собрал данные о гонорарах, которые получали главные актеры серии супергеройских фильмов студии Marvel "Мстители". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Выяснилось, что Роберт Дауни-младший, игравший железного человека, за одноименную картину 2008 года получил $500 тыс., а за съемки в "Мстителях" 2012 года он получил уже $50 млн. При этом исполнитель роли Капитана Америки Крис Хемсворт получил $15 млн за "Мстители: Война бесконечности" и "Первый мститель: Противостояние", а Бри Ларсону за роль Капитана Марвел заплатили $5 млн.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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