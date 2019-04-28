Азербайджанская звезда Rilaya и британская мировая знаменитость Jessie J провели зажигательный концерт в Baku Crystal Hall для гостей Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертное выступление звезд прошло в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Формулы 1. Отметим, что это был первый сольный концерт мировой звезды, британской певицы и автора песен Джесси Джей, которая исполнила свои хиты и новые композиции, среди которых "Price Tag", "Domino" и "Bang Bang", "Brave" и другие.

Напомним, что в последний день Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, 28 апреля, в Baku Crystal Hall состоится концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы, телевизионной и интернет-звезды Cardi B, а также DJ Mendoza и азербайджанской звезды AISEL.