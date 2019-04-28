Всемирно известная американская хип-хоп-певица, обладательница премии "Грэмми" и интернет-звезда Карди Би прибыла в Баку для выступления на Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Как передает Day.Az, певица поселилась в отеле Fairmont, где она поделилась со своей 44 миллионной аудиторией видами Баку.

На видео, опубликованном в Instagram, звезда восхищается красотой города и называет его невероятно красивым. Также Карди поделилась с фанатами впечатлениями о нашей кухне. Певица сказала, что азербайджанская пахлава - одна из ее самых любимых сладостей.

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Али Ибрагимов