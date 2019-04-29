Скандал между знаменитыми азербайджанскими блогершами Сабиной Катановой и Ханой продолжает разрастаться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzNews.az, после распространения в социальных сетях скандального видео Ханы, в сети появились новые скандальные кадры блогерши Сабины Катановы.

Видео Сабины, где она распивает алкоголь и целуется с парнем вызвали бурные обсуждения пользователей соцсетей. Сама Катанова сказала, что она не целовалась с парнем, а всего лишь прошептала ему на ухо слово.

Day.Az представляет эти неоднозначные кадры: