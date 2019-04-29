Война компроматов: В Сеть слили скандальные кадры еще одной известной азербайджанской блогерши - ВИДЕО
29 апреля 2019 10:46 2 869
Скандал между знаменитыми азербайджанскими блогершами Сабиной Катановой и Ханой продолжает разрастаться.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzNews.az, после распространения в социальных сетях скандального видео Ханы, в сети появились новые скандальные кадры блогерши Сабины Катановы.
Видео Сабины, где она распивает алкоголь и целуется с парнем вызвали бурные обсуждения пользователей соцсетей. Сама Катанова сказала, что она не целовалась с парнем, а всего лишь прошептала ему на ухо слово.
Day.Az представляет эти неоднозначные кадры:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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