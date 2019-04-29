Заслуженный артист Азербайджана и Дагестана Адалят Шукюров в прямом эфире lent.az высказал свое мнение касательно самых богатых звезд шоу-бизнеса.

"У меня есть 2 дома, 1 дача, 3 автомобиля. И если меня считают богатым, то пусть. В шоу-бизнесе есть и богаче меня. Есть певец, у которого 5 домов, 5 автомобилей, 3 дачи. Мы зарабатываем честные деньги. Никто не платит мне за просто так. И взятки я тоже ни у кого не беру. Певцы ни у кого не воруют деньги и никого не умоляют, чтобы их звали на свадьбы. Они поют и зарабатывают деньги. И на эти деньги что хотим, то и покупаем", - сказал он.

Адалят Шукюров также назвал имена самых богатых певцов.

"По моему мнению, богатым является Джаваншир Мамедов. Когда у него были автомобили, у меня не было машины. Певец Руфат Ахундов тоже богатый. Он очень трудолюбивый, воспитанный. Нет того, кто не уважал бы его. Самое важное - заслужить уважение среди певцов. Если коллега уважает тебя, значит ты хороший человек. В этот список можно включить и Васифа Магеррамли, Хайяма Нисанова. Думаете, так легко летать в Москву и обратно? Они зарабатывают честно и тратят свои деньги на что хотят", - добавил А. Шукюров.

Н. Гасымова