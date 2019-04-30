Всемирно известная британская певица Джесси Джей выступила в Азербайджане в рамках развлекательной программы Formula-1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Как сообщает Day.Az, певица поделилась на своей странице в Instagram кадрами со своего бакинского выступления.

Н. Гасымова