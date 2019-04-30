Джесси Джей поделилась кадрами выступления в Баку - ФОТО
30 апреля 2019 11:28 376
Всемирно известная британская певица Джесси Джей выступила в Азербайджане в рамках развлекательной программы Formula-1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.
Как сообщает Day.Az, певица поделилась на своей странице в Instagram кадрами со своего бакинского выступления.
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