Британский актер, исполнитель роли Джемса Бонда Дэниел Крэйг заявил The Mirror, что он не против, чтобы в новых фильмах на главную роль суперагента взяли бы женщину.

Как передает Day.Az, Крэйг сказал, что следующий фильм о Бонде будет его последним, и люди должны поддерживать разнообразие в современном обществе. Некоторые фанаты фильма настаивают, чтобы Бонд был чернокожим, например, в исполнении Идриса Эльба, или женщиной (Эмили Блант, Джиллиан Адерсон)

"Я думаю, что все варианты должны быть рассмотрены: и афроамериканцы, и представители прекрасного пола", - добавил Крэйг.

В последние годы возросла поддержка разнообразного Бонда, и фанаты настаивают на том, чтобы такие актеры, как Идрис Эльба, и даже такие женщины, как Эмили Блант и Джиллиан Андерсон, пришли на смену Крейгу.

Напомним, что на сегодняшний день проходят съемки фильма Бонд 25, Дэниел Крэйг, лучший британский спецагент, борется с самыми влиятельными игроками в мире преступности, пробираясь сквозь завесу интриг, заговоров и лжи. "Я думаю, что все должны быть рассмотрены", сказал Крейг. "И для женщин, и для афроамериканцев все равно должно быть много хорошего". Роль главного злодея исполнит Рами Малек.

Али Ибрагимов