Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на "Евровидении", рассказал в интервью программе "Вечерний Ургант" на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В этом году главный спонсор - контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей", - пояснил артист, отметив, что участники мероприятия подписывали бумаги о том, что впоследствии результаты исследований могут быть обнародованы.

По мнению Лазарева, такое правило призвано показать, что все конкурсанты едины. Певец также одобрил это нововведение.

"Евровидение-2019" начнется в Тель-Авиве 14 мая. Лазарев примет участие во втором полуфинале. Финал будет транслироваться во всем мире 18 мая.