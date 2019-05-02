Телеканал ITV объявил имя человека, который объявит результаты голосования Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.Az, им стал народный артист Фаиг Агаев.

Согласно правилам конкурса, Агаев выступит в последний вечер конкурса, который определит судьбу участников.

Стоит отметить, что Азербайджан на конкурсе представит Чингиз Мустафаев - он выступит во втором полуфинале под номером 18 с песней "Правда".