В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall прошел показ французской комедии "Нежная рука закона" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм был показан на Международном Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров", где получил "Премию общества драматических авторов и композиторов". Фильм также был номинирован на премию "Сезар" в девяти категориях.

Сюжет фильма: Полицейский инспектор Ивонн, неожиданно узнает, что ее покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона. Оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провел 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать все возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Офелия Новрузгызы, Эмин Насирли, Азада Аббасова, Аллахверди Йолчуев, Вюсал Гаджи-Кадыр, Рагим Рагимов, Айсун Алескерова, Самир Алескеров, Вугар Гусейнов, Айтадж Мамедова и Нармин Галибова. Режиссером фильма является Пьер Сальвадори. В главных ролях Адель Энель, Пио Мармай и Одри Тоту.

Режиссёр дубляжа - Самир Алескеров, редактор - Вугар Гусейнов, перевод с английского языка - Шахла Алигызы, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор -Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Кулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия "Cinemazadeh" и Cinema Distribution.