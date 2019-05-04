/showbiz/1117017.html Приключения Веры Брежневой в отеле в Баку - ВИДЕО
Приключения Веры Брежневой в отеле в Баку - ВИДЕО
Российская певица Вера Брежнева выступила в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, певица приняла участие и спела на мероприятии, организованном автомобильной компанией.
37-летняя звезда выступила на сцене одного из клубов столицы вчера вечером.
После выступления с Брежневой случился конфуз - певица, вернувшись в отель, обнаружила, что забыла ключи от двери внутри номера. Видео этого "приключения" Вера опубликовала в Instagram с подписью: "Как видите, вернулась с работы".
Пошутив немного на эту тему, друзья пригласили ее к себе в номер, пока персонал отеля не выдал ей новый ключ.
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