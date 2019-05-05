Певица Жанна Фриске во время беременности сыном Платоном предпочитала не рассказывать о своем положении, сообщает "Дни.ру".

Отмечается, что Фриске была убеждена в правильности выражения "счастье любит тишину". Певица не сразу сообщила о беременности близким, потому что считала это "слишком личной".

В опубликованном отрывке из ее интервью говорится, что в коллективе исполнительницы сильно удивились, когда она объявила, что уходит в отпуск, чтобы рожать.

Фриске рассказывала, что во время беременности окружающие "начинают думать, что ты немощная, и оказывать повышенное внимание".