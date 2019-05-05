/showbiz/1117139.html Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность - СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность - СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Певица Жанна Фриске во время беременности сыном Платоном предпочитала не рассказывать о своем положении, сообщает "Дни.ру".
Отмечается, что Фриске была убеждена в правильности выражения "счастье любит тишину". Певица не сразу сообщила о беременности близким, потому что считала это "слишком личной".
В опубликованном отрывке из ее интервью говорится, что в коллективе исполнительницы сильно удивились, когда она объявила, что уходит в отпуск, чтобы рожать.
Фриске рассказывала, что во время беременности окружающие "начинают думать, что ты немощная, и оказывать повышенное внимание".
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